تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي

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يقوم مجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بعقد مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي، والأمراض الغير سارية”، والتي تستهدف نحو خمسين مليون مصري.

ويتحدث خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده اليوم وزراء “التنمية المحلية، الصحة، وعدد من المسؤولين بعدد من الجهات”، وتبدأ وزارة الصحة والسكان في مطلع شهر أكتوبر القادم 2018 بإجراء مسح شامل لفيروس سي لأكثر من خمسة وأربعين مليون مواطن، في أكبر عملية مسح طبي تتم في العالم بأسره.

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الخطة الزمنية للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية

وتبعاً للخطة الزمنية التي قد تم وضعها للجنة مكافحة الفيروسات الكبدية سوف يتم تقسيم المبادرة على ثلاثة مراحل، وسوف تبدأ المرحلة الأولى خلال شهر أكتوبر وحتى مطلع شهر نوفمبر القادم لعام 2018 في تسع محافظات، وهي كالتالي:

محافظة مرسى مطروح.

محافظة بورسعيد.

محافظة الإسكندرية.

محافظة البحيرة.

محافظة دمياط.

محافظة القليوبية.

محافظة الفيوم.

محافظة أسيوط.

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