تفاصيل مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والأمراض الغير سارية

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد قائلة “إن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل القضاء على فيروس سي، والأمراض الغير سارية، تعد أكبر مبادرة من نوعها في تاريخ الإنسانية”، وأشارت “إن الهدف من المبادرة هو القضاء على فيروس سي مع حلول عام 2020م”.

وجاء تلك التصريحات خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات مؤتمر صحفي عقدته الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن في مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري من أجل الإعلان عن تفاصيل مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للمسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير المعدية.

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حضر فعاليات المؤتمر ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية الدكتور جون جبور، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وممثل عن البنك الدولي الدكتور عمرو الشلقاني، وعدد من المسؤولين داخل الدولة المصرية.

أضافت الدكتورة هالة زايد قائلة “إن الهدف الثاني من مبادرة السيد الرئيس تتمثل في خفض عدد الوفيات الناتجة عن الأمراض الغير سارية والتي تصل نسبتها المئوية إلى سبعين في المئة من إجمالي عدد الوفيات داخل الدولة المصرية”.

وأوضحت أن مبادرة الرئيس للمسح الشامل عن فيروس سي، والأمراض الغير سارية سوف يتم تطبيقها يومياً بنظام “شيفتين”، من تمام الساعة التاسعة صباحاً، وحتى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وصرحت وزيرة الصحة والسكان “إن إجمالي التكلفة الخاصة بالمبادرة تصل إلى 130 مليون دولار للمسح، ومائة وتسعة وعشرين مليون دولار للعلاج، وكافة الخدمات الطبية سوف يتم تقديمها بالمجان لجميع المواطنين داخل الدولة المصرية”.

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