انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار لطيف ليلا ، حيث تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية ، حسب ما توقع خبراء الطقس في النشرة اليومية لأخبار الطقس.

وبحسب خبراء الطقس تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء ، وتكون خفيفة إلى متوسطة.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب الصعيد سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وفيما يخص حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الطقس ، إلى أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بيم متر ونصف حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف حتى مترين ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين ، الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

وسط الدلتا 23 31

الإسكندرية 23 30

بلطيم 24 30

مطروح 21 29

السلوم 19 29

سيوة 22 32

بورسعيد 26 29

دمياط 25 29

العريش 20 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 22 33

السويس 22 33

رأس سدر 23 32

نخل 18 32

نويبع 24 32

طابا 22 34

سانت كاترين 20 28

الطور 26 36

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 29 39

مرسى علم 28 36

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 24 36

أسيوط 23 34

سوهاج 24 36

قنا 26 37

الأقصر 27 39

أسوان 28 41

أبو سمبل 27 38

الوادي الجديد 29 36

شلاتين 27 37

أبو رماد 28 36

رأس حدربة 29 35

حلايب 29 35