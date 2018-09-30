تعرف على موعد إطلاق الحملة القومية لمكافحة فيروس C

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تنطلق الحملة القومية لمواجهة فيروس C والأمراض السارية غدا الإثنين ، الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تهدف المبادرة إلى جعل مصر خالية من فيروس C في العام 2020 ، فضلا عن الكشف المبكر عن الضغط والسكر والسمنة ، حيث إن هذه الأمراض ، مسؤولة عن 70% من الوفيات في مصر ، وذلك حسب ما أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك ، مع وزير التنمية المحلية وممثلين من البنك الدولي والصحة العالمية ، قالت وزيرة الصحة إن المبادرة هي الأولى في تاريخ الإنسانية ، التي تستهدف الكشف على من يبدأ عمره من 18 عاما ، وذلك لمن لم يعالج من الفيروس ، يد تم ذلك على 3 مراحل ، تتضمن الأولى 9 محافظات ، والثانية من ديسمبر حتى فبراير 2019 وتضم 11 محافظة، بينما تتضمن الثالثة 7 محافظات خلال شهري مارس وأبريل 2019.

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وزارة الشباب والرياضة منحت «الصحة» 51 مقرا للحملة ، وإجمالي المقرات 1114 مقرا تضم 5 آلاف فرد يعملون بها ، وكل مكان به 5 أفراد بينهم فني الإحصاء وموظفين وطبيب ، حسب ما أكدت الدكتورة هالة زايد.

وأوضحت الوزيرة ، أن شركة الكشف السريع أمدت «الصحة» بمتدربين من جنوب إفريقيا ، وكان هناك تشغيل تجريبي تضمن 888 حالة ، كما أن هناك حملات إعلامية للتوعية تتضمن الإذاعة العامة ، وقريبا سيكون هناك كول سنتر برقم 335 للحديث والاستفسار عن المبادرة.

ولفتت الدكتورة هالة زايد ، إلى أن المعلومات والبيانات من معلومات الهيئة الوطنية للانتخابات ، وجهاز التعبئة والإحصاء ، ووزارة التخطيط ، مؤكدة أن معلومات وبيانات المواطنين مؤمنة تمامًا ويصعب اختراقها.