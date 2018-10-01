اليوم.. صرف معاشات أكتوبر من منافذ التأمينات وATM

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وجّهت وزارة التضامن الاجتماعي ، برئاسة الدكتورة غادة والي ، اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والخاص ، باتخاذ ما يلزم من استعدادات ، لصرف معاشات شهر أكتوبر بداية من اليوم الإثنين ، لـ7.6 مليون مستفيد من المعاشات ، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 12.7 مليار جنيه.

كما وجّهت الدكتورة غادة والي ، بتسير عمليات صرف المعاشات للمواطنين ، وضمان انتظام صرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة.

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وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي في وقت سابق ، أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقيّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 3.3 مليار جنيه ، متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M ، وعن طريق منافذ مكاتب التأمينات.

وزادت الدكتورة غادة والي ، أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد ، وذلك لـ3.5 مليون قائم بالصرف ، بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه ، تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر ، حيث من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف ، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه ، اعتبارا من يوم 10 أكتوبر الحالي.

رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي ، محمد سعودي ، أكد اتخاذ الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ، وضمان انتظام صرف المعاشات من المنافذ المخصصة لذلك ، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أصحاب المعاشات.