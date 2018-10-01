صرف مقررات شهر أكتوبر التموينية اليوم

Advertisements

تبدأ الشركة العامة لتجارة الجملة برئاسة جمال الشرقاوي ، وهي إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الحالي ، بداية من اليوم الإثنين الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، عن طريق شركتي الجملة.

وأوضحت الشركة العامة لتجارة الجملة ، أن الصرف بدأ لبقالي التموين ومنافذ التوزيع ، لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية طوال شهر أكتوبر ، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات التموينية ، وهو 50 جنيها.

Advertisements

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الإثنين ، قال المهندس جمال الشرقاوي ، إن وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، وجّه بتوفير السلع المدعمة للمواطنين عن شهر أكتوبر الحالي ، وجارٍ صرفها للبقالين ومنافذ التوزيع ، بهدف توزيعها على أصحاب البطاقات التموينية خاصة السلع الأساسية ، فضلا عن توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك ، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ، وذلك بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.