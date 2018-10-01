القوات المسلحة تحبط محاولة لتهريب 72 كيلو جرام هيروين إلى داخل البلاد

منذ 41 دقيقة أخبار مصر
القوات المسلحة تحبط محاولة لتهريب 72 كيلو جرام هيروين إلى داخل البلاد
رجال القوات المسلحة

أحبطت عناصر حرس الحدود المصرية ، محاولة تهريب 72 كيلو جراما من مادة الهيروين المخدر ، على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد ، حسب ما أعلن اليوم الإثنين ، الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، العقيد تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وفي بيان رسمي عنه اليوم الإثنين ، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، أنه في إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كافة ، تواصل قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي: «بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد مهربي المواد المخدرة ، تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضى المصرية ، من الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد ، رصدت عناصر حرس الحدود العناصر الإجرامية وتتبعتها ، وأحبطت عملية التهريب في أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية ، ما أسفر بدوره عن ضبط عربة دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة ، تقدر بـ72 كيلو جراما من مادة الهيروين المخدر».

وأكد المتحدث العسكري ، أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها ، في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة ، الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

 