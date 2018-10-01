القوات المسلحة تحبط محاولة لتهريب 72 كيلو جرام هيروين إلى داخل البلاد

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أحبطت عناصر حرس الحدود المصرية ، محاولة تهريب 72 كيلو جراما من مادة الهيروين المخدر ، على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد ، حسب ما أعلن اليوم الإثنين ، الموافق 1 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، العقيد تامر الرفاعي ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وفي بيان رسمي عنه اليوم الإثنين ، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، أنه في إطار جهود القوات المسلحة لضبط الحدود على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة كافة ، تواصل قوات حرس الحدود توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة.

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وأضاف العقيد تامر الرفاعي: «بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد باستعداد مهربي المواد المخدرة ، تهريب شحنة مخدرات إلى داخل الأراضى المصرية ، من الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي للبلاد ، رصدت عناصر حرس الحدود العناصر الإجرامية وتتبعتها ، وأحبطت عملية التهريب في أثناء محاولة اختراق الحدود الجنوبية ، ما أسفر بدوره عن ضبط عربة دفع رباعي محملة بكمية كبيرة من المواد المخدرة ، تقدر بـ72 كيلو جراما من مادة الهيروين المخدر».

وأكد المتحدث العسكري ، أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها ، في القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة ، الذين يستهدفون الإضرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية كافة.