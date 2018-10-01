طقس معتدل وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 38 دقيقة أخبار مصر
طقس معتدل وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
حالة الطقس

يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وأوضح خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على أهم المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كما يلي ، بحسب نشرة أخبار الطقس.

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 29 درجة.

قنا ، الصغرى 27 درجة ، العظمى 40 درجة.

الأقصر ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 41 درجة.

أسوان ، الصغرى 29 درجة ، العظمى 42 درجة.