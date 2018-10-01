طقس معتدل وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية ، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، وذلك حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس.

وأوضح خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر ، أما الرياح السطحية فتكون شمالية شرقية ، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، بينما تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على أهم المحافظات والمدن المصرية ، والتي جاءت كما يلي ، بحسب نشرة أخبار الطقس.

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 21 درجة ، العظمى 29 درجة.

قنا ، الصغرى 27 درجة ، العظمى 40 درجة.

الأقصر ، الصغرى 28 درجة ، العظمى 41 درجة.

أسوان ، الصغرى 29 درجة ، العظمى 42 درجة.