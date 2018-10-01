السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح ملتقى مدارس الدمج.. ومدبولي وشوقي يتفقدان المدينة الشبابية

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مدينة شرم الشيخ قبل قليل ، لافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية في قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، ضمن خطة الوزارة لتأهيل ذوي الإعاقة.

يعقد الملتقى بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وبعض الوزراء ، ومجموعة من القيادات الأمنية والإعلاميين والفنانين ، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ، ومجموعة من وزراء الدول العربية المشاركة في للملتقى.

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وتفقد المهندس مصطفى مدبولي ، المدينة الشبابية في شرم الشيخ ، يرافقه الدكتور طارق شوقي ، بهدف متابعة الاستعدادات النهائية للملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية ، حيث أشاد مدبولي». بجهود وزارة التربية والتعليم والعاملين بها.

والملتقى ينطلق للمرة الأولى في مصر ، وهو ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يتضمن أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافيك ، الرسم ، التصوير ، التفصيل ، الأنشطة الرياضية ، وكرة القدم» ، بهدف إبراز مواهب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أُعدّت خطة عمل تضمنت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع.

يتضمن الملتقى عروضا فنية وثقافية وترفيهية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف عرض مهاراتهم ، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، وأنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير.