السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح ملتقى مدارس الدمج.. ومدبولي وشوقي يتفقدان المدينة الشبابية

منذ 24 دقيقة أخبار مصر
السيسي يصل شرم الشيخ لافتتاح ملتقى مدارس الدمج.. ومدبولي وشوقي يتفقدان المدينة الشبابية
الرئيس عبدالفتاح السيسي

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى مدينة شرم الشيخ قبل قليل ، لافتتاح الملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية في قاعة المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي ، ضمن خطة الوزارة لتأهيل ذوي الإعاقة.

يعقد الملتقى بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وبعض الوزراء ، ومجموعة من القيادات الأمنية والإعلاميين والفنانين ، ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ، ومجموعة من وزراء الدول العربية المشاركة في للملتقى.

وتفقد المهندس مصطفى مدبولي ، المدينة الشبابية في شرم الشيخ ، يرافقه الدكتور طارق شوقي ، بهدف متابعة الاستعدادات النهائية للملتقى الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية ، حيث أشاد مدبولي». بجهود وزارة التربية والتعليم والعاملين بها.

والملتقى ينطلق للمرة الأولى في مصر ، وهو ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي ، يتضمن أنشطة تنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، في مجالات «الجرافيك ، الرسم ، التصوير ، التفصيل ، الأنشطة الرياضية ، وكرة القدم» ، بهدف إبراز مواهب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث أُعدّت خطة عمل تضمنت المحاور الفنية والرياضية والثقافية والتنموية والترفيهية للملتقى ، والذي يتضمن مناقشة أطر تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع.

يتضمن الملتقى عروضا فنية وثقافية وترفيهية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ، بهدف عرض مهاراتهم ، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة ، ومؤتمرًا علميًا لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة ، وأنشطة تنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير.