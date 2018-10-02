بالفيديو لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية تعلن نسبة إصابة الشباب بـ فيروس سي

Advertisements

أعلن عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية إمام واكد قائلاً “إن التحاليل الطبية التي قد تم إجرائها على المواطنين من أجل الكشف على فيروس سي تتم بشكل مجاني”.

أشار قائلاً “إن الحملة لديها موقع إلكتروني يبين الأماكن التي تجرى التحاليل الطبية فيها بطريقة مجانية”، وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركة إمام واكد في برنامج “صالة التحرير” والذي يتم إذاعته عبر القناة الفضائية صدى البلد.

Advertisements

وأضاف “انه في حالة اكتشاف إصابة الشخص بفيروس سي سوف يتم صرف العلاج له بشكل مجاني أيضا، لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم الشفاء من هذا الفيروس بطريقة نهائية”.

وأضاف “إن أعداد الشباب المصريين المصابين بفيروس سي لسن أقل من خمسة وعشرين عاماً لا تتخطى نسبة واحد في المئة”.

أقرا المزيد تفاصيل مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي