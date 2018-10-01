السيسي: وفرنا 5 آلاف فرصة عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة

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أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي ، عن أمله فق استمرار عقد ملتقى مدارس الدمج خلال السنوات المقبلة ، بحيث يكون الملتقى عالمي وليس مصري عربي فقط.

وخلال مشاركته في الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج ، المقام حاليا في شرم الشيخ ، قال السيسي إنه يسعى لتوفير بيئة ومناخ مناسب لمتحدي الإعاقة ، لافتا إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الاعاقة داخل أجهزة الدولة.

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وزاد الرئيس خلال كلمته في افتتاح ملتقى مدارس الدمج في شرم الشيخ ، قائلا: «إحنا كمجتمع وأجهزة ، لازم نستدعي شعور قد إيه إحنا محتاجين نكون مع بعض ونحس ببعض ، يمكن نكون أتأخرنا في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، ولكن مش هنتأخر أكثر من كده ، أنا أضع 500 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) تحت تصرف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة المشروع».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل ، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 4 أكتوبر الحالي ، حيث بدأ الحفل الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الطالب محمد ياسر ، تلاها عرضا غنائيا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقام الملتقى بحضور عربي واسع ، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبعض الوزراء والشخصيات العامة.