«الدفاع» تستعد لبناء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بأمر «السيسي»

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حيّا الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ، على الجهد الذي بذلوه تجاه أبنائهم ، حيث وجّه الفريق أول محمد زكي ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، ببناء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وخلال افتتاحه الملتقى الأول لمدارس الدمج في شرم الشيخ ، طالب السيسي بتكاتف المجتمع المصري ، بهدف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأضاف: «نحن أمام تحدٍ ، نحتاج إلى التكاتف فيه».

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كما أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته ، عن أمله في استمرار عقد ملتقى مدارس الدمج خلال السنوات المقبلة ، ليكون الملتقى عالميا وليس مصريا عربيا فقط ، موضحا أنه يسعى لتوفير بيئة ومناخ مناسب لمتحدي الإعاقة ، حيث تم توفير 5 آلاف فرصة عمل لمتحدي الاعاقة داخل أجهزة الدولة المختلفة.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: «إحنا كمجتمع وأجهزة لازم نستدعي شعور قد إيه إحنا محتاجين نكون مع بعض ونحس ببعض ، يمكن نكون اتأخرنا في الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ، لكن مش هنتأخر أكثر من كده ، أنا أضع 500 مليون جنيه من صندوق (تحيا مصر) تحت تصرف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لخدمة مشروع دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين ، الملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة والدمج في مدينة شرم الشيخ، حيث تستمر فعاليات الملتقى حتى يوم 4 أكتوبر الحالي ، وبدأ الحفل الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب محمد ياسر ، تلاها عرضا غنائيا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويقام الملتقى بحضور عربي واسع ، وبحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وبعض الوزراء والشخصيات العامة.