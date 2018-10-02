قرار جديد من السكة الحديد لخدمة المعاقين وأسرهم

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أعلنت هيئة سكك حديد مصر ، برئاسة المهندس أشرف رسلان ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، تفعيل قرار تخفيض أجور السفر للمعاقين ومرافقيهم ، وذلك بنسبة 75% في القطارات العادية ، ونسبة 50% في القطارات المكيفة.

وحسب منشور عن السكة الحديد اليوم الثلاثاء ، أوضحت الهيئة أن المعاق ومساعده إن وجد ، سوف يستفيد من هذا الجديد ، القرار بموجب بطاقة إثبات الإعاقة ، ومن المتوقع أن يستفيد من القرار الجديد ، نحو 10 ملايين مواطن معاق ، وفقا لما جاء في للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة.

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