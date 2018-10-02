«النواب» يستعد لدور الانعقاد الرابع ويفتح أبوابه أمام الأعضاء

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توافد أعضاء مجلس النواب ، منذ صباح اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على مقر البرلمان في وسط القاهرة ، استعدادا لحضور الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

ويبدأ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء ، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2018 ، الخاص بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول ، بعدها يتلو قرار الرئيس رقم (350) لسنة 2018 ، الخاص بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول ، وذلك بحسب ما جاء في جدول الأعمال.

ويبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الرابع ، اليوم الثلاثاء ، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مجلس النواب ، للانعقاد في دورته الرابعة من الفصل التشريعي الأول ، وذلك انطلاقا من صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة رقم 115 من الدستور ، والتي تفيد بأن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب ، لانعقاد الدور العادي السنوي ، قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ، وفي حال عدم الدعوة ، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

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