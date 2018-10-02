البرلمان يبدأ دور الانعقاد الرابع بتأبين 3 نواب

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انطلقت أعمال دور الانعقاد الرابع في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المصري ، قبل قليل ، برئاسة الدكتور علي عبد العال ، وبحضور وزير شؤون مجلس النواب ، المستشار عمر مروان ، وأعضاء النجلس.

وبحسب جدول الأعمال ، بدأ البرلمان جلسته اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بتلاوة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ، قرار رئيس الجمهورية رقم (448) لسنة 2018 ، الخاص بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع ، للفصل التشريعي الأول ، بعدها تلا رئيس مجلس النواب ، قرار الرئيس رقم (350) لسنة 2018 الخاص بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول.

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وتشهد الجلسة تأبين 3 نواب ، وافتهم المنية خلال الإجازة البرلمانية ، وهمالنائب طلعت داغر من الغربية ، النائب أحمد عبد التواب من الفيوم ، والنائب حسام الرفاعي من العريش ، حيث يعلن الدكتور علي عبد العال ، تلقيه 3 خطابات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بوفاة النواب الثلاثة ، ثم إعلان خلو مقاعدهم في الدوائر الانتخابية ، وإخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تبدأ أعمال جلسة اليوم ، بتلاوة الاعتذارات والرسائل ، متضمنة كذلك مشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة للمجلس والمقدمة من النواب ، بحيث يعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ، إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها ، وذلك فور اكتمال تشكيل هذه اللجان.