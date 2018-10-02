بعد دعوة رئيس الجمهورية.. البرلمان يبدأ اليوم أولى جلسات الانعقاد الرابع لعام 2018

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صرح اليوم رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال عن افتتاح فعاليات الجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المصري، بد أن دعا رئيس جمهورية مصر العربية في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر السابق 2018 البرلمان المصري إلى الانعقاد عملاً بنص الدستور المصري.

صدر قرار جمهوري برقم أربعمائة وثمانية وأربعون لعام 2018 يتضمن دعوة إلى مجلس النواب المصري إلى الانعقاد من أجل افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الأول.

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شهد فعاليات الجلسة الأولى للبرلمان المصري استعراض قرار السيد الرئيس الصادر تحت رقم ثلاثمائة وخمسين لعام 2018 بفض دور الانعقاد العادي “الثالث” من الفصل التشريعي الأول.

نص المادة رقم 115 من الدستور المصري

وتبعاً للمادة رقم مائة وخمسة عشر من الدستور المصري التي نصت على التالي “يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب إلى للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور”.

ومن المتعين أن يستمر دور الانعقاد العادي لمدة تصل إلى 9 أشهر على أقل تقدير، ويفض رئيس الدولة المصرية دور الانعقاد بعد موافقة البرلمان، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة المصرية.

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