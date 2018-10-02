الحكومة توضح حقيقة إدراج زيادة جديدة على تسعيرة المياه

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أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري عن نفيه لما يتم ترديده من في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول إدراج زيادات جديدة في أسعار “فواتير المياه”.

قام المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الوزارة المعنية بالأمر وهي “وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية”، والتي نفت تلك الأنباء وأكدت أنها أنباء غير صحيحة على الاطلاق، وأوضحت “أنه لا نية على الإطلاق لإدراج أي زيادات جديدة على تسعيرة المياه الحالية خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019”.

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وشددت وزارة الإسكان على إن “تسعيرة المياه المطبقة خلال الوقت الراهن” كما هي دون إدراج أي زيادة جديدة عليها منذ قرار الزيادة السنوية، والذي قد تم إقراره في شهر يونيو لعام 2018.

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