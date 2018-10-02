6 خطوات لتحديث بيانات البطاقات التموينية إلكترونيا

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تتلقى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، برئاسة الدكتور علي المصيلحي ، طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين ، كما طالبت أصحاب البطاقات التموينية ، بتصحيح أخطاء البطاقات ، وتحديث البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية ، عن طريق موقع دعم مصر ، اضغط هنا ، تفاديا لتوقف البطاقة في يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويقدم موقع «مصر 365» لقرائه ، معلومات عن طريقة معرفة هل البطاقة التموينية بحاجة إلى تحديث بيانات أم لا ، وذلك كما يلي:

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1. عند صرف المواطن الخبز أو الدقيق ، يجب أن يطلب البون الذي تم به الصرف.

2. انظر أسفل البون ، فإذا وجدت عبارة «بيانات البطاقة بها أخطاء» ، سارع بتحديثها على موقع اضغط هنا وتأكد بعدها إن كانت بطاقتك تحتاج إلى تحديث بيانات أم لا تحتاج.

3. تحديث بيانات بطاقات التموين ، يكون سببه وجود أخطاء في بيانات المستفيدين والمقيدين على البطاقة.

4. عند الدخول على الموقع لتحديث بيانات البطاقات التموينية ، سوف يكون مطلوبا منك ما يلي:

– رقم بطاقة التموين.

– الرقم القومي لصاحب البطاقة.

– الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

5. مطلوب للتحديث أيضا ، رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة ، أو لأحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

6. عند الدخول على الموقع ستجد خانتين ، الأولى على اليمين ويتم فيها إدخال رقم بطاقة التموين ، والثانية على اليسار ويتم فيها إدخال الرقم القومي.