تفاصيل زيارة محافظ الجيزة لـ محطة مياه أوسيم اليوم

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أعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد قائلاً “سوف يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه مدينة ومركز أوسيم، وسوف يتم بدء التشغيل التجريبي لها مع نهاية العام الجاري 2018”.

وأوضح “سوف تساهم محطة مياه مدينة أوسيم بشكل كبير في حل مشكلات المياه داخل المركز، وتبلغ تكلفتها ما يقارب من ثلاثمائة وخمسة وستين مليون جنيهاً مصرياً، بطاقة تصل إلى مائة وعشرين ألف متر مكعب على مرحلتين”.

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وجاءت تصريحات محافظ الجيزة خلال الجولة التي قام بها، وقد رافقه في هذه الجولة السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة اللواء علاء بدران، وكان الهدف من الزيارة تفقد سير العمل في محطة مياه مدينة أوسيم.

أكد محافظ الجيزة “أنه لن يتم السماح بالتأخر عن المواعيد المحددة لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل على تنفيذها”، كما قام المحافظ بتفقد محطة مياه “منشأة القناطر” الجاري العمل على إقامتها بطاقة تصل إلى ثمانين ألف متر مكعب يومياً، ومن المتعين أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى لها مع نهاية شهر أبريل القادم لعام 2019.

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