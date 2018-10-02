المرور يغلق شارع الأزهر بالكامل

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أغلقت إدارة المرور قبل قليل ، شارع الأزهر أمام حركة السيارات ، بعد انهيار عقار في شارع الأزهر صباح اليوم الثلاثاء ، الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، وذلك لاستكمال إزالة العقار الذي انهار جزئيا صباح اليوم.

وانهار عقار مكون من 5 أدوار صباح اليوم الثلاثاء ، في حي الموسكي ، دون وقوع إصابات أو وفيات ، حيث تم إخلاء العقار في اليوم السابق لانهياره.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية في محافظة القاهرة ، صباح اليوم الثلاثاء ، بلاغا يفيد بانهيار جزئي في العقار رقم 48 شارع الأزهر بحي الموسكي ، دون وقوع إصابات أو وفيات.