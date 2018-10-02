زيادة رسوم الزواج وضرائب جديدة على السجائر.. 8 شائعات نفتها الحكومة خلال 8 أيام

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على 8 شائعات تداولتها المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال 8 أيام.

وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، أنه تواصل مع الوزارات المعنية والجهات المختصة ، بهدف توضيح هذه الحقائق ، والتي نفتها هذه الجهات جملة وتفصيلا.

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ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 8 شائعات نفتها الحكومة المصرية خلال 8 أيام ، وهي كما يلي:

1. فرض ضرائب جديدة على المواريث.

2. فرض زيادات ضريبية جديدة على السجائر المحلية والمستوردة ومنتجات التبغ.

3. وجود أخطاء في كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائي في نظام التعليم الجديد.

4. تداول صور لتلاميذ يفترشون الأرض في المدارس ، مع بداية العام الدراسي الجديد.

5. تأجير بحيرة المنزلة لإحدى الدول العربية.

6. زيادة رسوم الزواج.

7. زيادة جديدة في فواتير المياه.

8. تطعيمات الأطفال تسبب التوحد.