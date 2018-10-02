نص قرار تنظيم الإعلام بإيقاف برنامج مدحت شلبي على بيراميدز لمدة 15 يوماً

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أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 55 لعام 2018 بوقف برنامج “مساء بيراميدز” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “بيراميدز” ويقدمه الإعلامي “مدحت شلبي” لمدة خمسة عشر يوماً بسبب الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي، والتعبير، والقيم والأخلاق الاجتماعية، و مخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، والأعراف والمعايير.

نص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

“قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 55 لسنة 2018، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

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“وبعد الاطلاع على الشكوتين الواردتين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 317، 333/ 2018، توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن ما عرض في برنامج “مساء بيراميدز” على قناة بيراميدز الفضائية بتاريخ الثاني عشر من شهر سبتمبر لعام 2018، وبتاريخ السابع والعشرين من شهر سبتمبر، وما تضمنه من إهانات وانتهاكات صارخة لحرية الرأي، والتعبير، والقيم، والأخلاق الاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين، والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء للآخرين، وللجمهور، ومخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، والأعراف المكتوبة “الأكواد”، والمعايير، والضوابط الإعلامية”، وبموافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتمرير بتاريخ 29/9/2018، وحفاظاً على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها التحقير من شأن رموز الرياضة المصرية”.

“قرر المادة الأولى إنذار قناة بيراميدز الفضائية بتوقيع عقوبة منع البحث حال استمرار ذات المخالفات الإعلامية الجسمية”.

“المادة الثانية، منع بث برنامج مساء بيراميدز المذاع على قناة بيراميدز الفضائية لمدة خمسة عشر يوماً، المادة الثالثة على الأمن العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره صدر يوم 30/9/2018”.

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