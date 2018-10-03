سكك حديد مصر تستجيب لمطالب القومي لشؤون الإعاقة

Advertisements

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن استجابتها إلى مطالب “المجلس القومي لشؤون الإعاقة”، حيث طالب بالعمل على تفعيل المادة رقم ثلاثين من قانون رقم عشرة لحقوق ذوي الإعاقة.

وقد أوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في البيان الصادر عنها اليوم أنه قد قامت بتخفيض أجور السفر إلى جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، إلى جانب تقديم المساعد إن وجد بنسبة تصل إلى خمسة وسبعين في المئة بالدرجات المتميزة والمتطورة، بنسبة خمسين في المئة بالدرجة المكيفة VIP ، وفرنساوي، واسباني، وذلك بموجب “بطاقة إثبات أن الشخص يعاني من الإعاقة”.

Advertisements

وقد أعلن المشرف العام على المجلس القومي لشؤون الإعاقة الدكتور أشرف مرعي عن إشادته بتلك الخطوة التي قامت بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والعمل على تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 وبالتحديد المادة رقم 30.

كما أعلن أشرف مرعي على آماله في العمل على تفعيل القانون من أجل ضمان حقوق المعاقين داخل جمهورية مصر العربية.

أقرا المزيد تعرف على إجراءات الحصول على سيارة مجهزة “لفئة المعاقين”