القوات المسلحة تهنئ السيسي بذكرى أكتوبر: مستعدون لحماية الوطن

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هنأ الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسحة وزير الدفاع ، اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بمناسبـة ذكرى نصر أكتوبر المجيد، .

وقال وزير الدفاع في برقيته: «الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكري الـ45 لنصر أكتوبر المجيد ، الذي حققه جيل أكتوبر من رجال القوات المسلحة في يوم مجيد خالد ، سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها».

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وتابع القائد العام للقوات المسلحة: «حقق نصر أكتوبر أعظم انتصارات الأمة العربية في تاريخها الحديث ، وجسّد أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن المفدي ، بما قدموه من تضحيات وبطولات ، كما أثبتوا للعالم أنه لا تهاون مع معتدٍ ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر المقدسة ، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا».

وزاد الفريق أول محمد زكي: «رجال القوات المسلحة وهم يهنئونكم بهذه المناسبة الوطنية ، يشعرون بالشموخ والعزة بهذا الإنجاز العظيم الذي حققه جيل أكتوبر ، ويؤكدون استعدادهم الكامل لحماية الوطن وشعبه وقدرتهم على التصدي لمحاولات المساس بأمنه واستقراره ، والقضاء على مظاهر الإرهاب والتطرف ، وفقكم الله ورعاكم وكل عام وأنتم بخير».

كما هنأ القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة في سيناء ، وأفراد القوات المسلحة المشاركين في حفظ السلام والعاملين المدنيين في القوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي ، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وكذلك أرسل الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالمناسبة ذاتها ، وهنأ أيضا قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة ، والعاملين المدنيين في القوات المسلحة بالمناسبة ذاتها.