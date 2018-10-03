طقس معتدل وشبورة مائية صباحا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة غدا الخميس ، الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما ورد في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 21 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 20 درجة.

سوهاج ، العظمى 38 درجة ، الصغرى 24 درجة.

قنا ، العظمى 40 درجة ، الصغرى 25 درجة.

أسوان ، العظمى 42 درجة ، الصغرى 26 درجة.