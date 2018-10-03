مدبولي يهنئ السيسي بذكرى أكتوبر: ملحمة خالدة سطرها الشهداء بحروف من نور

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هنأ المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

وقال رئيس مجلس الوزراء ، في برقيته التي أرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي: «يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة ، بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات ، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد.

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وتابع المهندس مصطفى مدبولي: «هذه المناسبة الخالدة التي قدّم فيها الجيش المصري ، أروع ملاحم البطولة والفداء ، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار ، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن ، ومن أجل استعادة الأرض واسترداد الحق ، لتصبح درسا ودروسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة».

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: «يا سيادة الرئيس نحن إذ ننتهز هذه المناسبة لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة ، وتوجيهاتكم المستمرة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، داعين المولى عز وجل أن يوفقكم لما فيه خير مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».