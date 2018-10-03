الصحة: فرق طبية للحالات الغير قادرة للحضور لمقرات حملة الكشف عن فيروس “سي”

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن الوزارة سوف توفر فرق طبية وسيارات إسعاف يتم إرسالها للحالات المرضية التي لا تستطيع المجيء إلى مقرات الحملة القومية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، الموافق 3 أكتوبر، دعت الشعب المصري للمشاركة في الحملة والاطمئنان على أنفسهم.

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وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنه تم رصد ميزانية 130 مليون دولار للكشف و130 مليون دولار للعلاج في الحملة.

وكشفت الوزيرة، أن إجمالي عدد المواطنين الذين ترددوا على المراكز الصحية المشاركة في مبادرة رئيس الجمهورية، للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية، بلغ نحو 252 ألفا و282 مواطنا، ترددوا حتى الأمس على مراكز للمسح الطبي فى 9 محافظات، فى ثانى أيام إطلاق المبادرة القومية للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية.

وأوضحت زايد، أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة يبلغ أكثر من 4 آلاف فريق، موضحةً أن المسح من سن 18 عاما فأكثر، داعية جميع المواطنين للتوجه الى مراكز المسح للإطمئنان، مؤكدةً أن الكشف والعلاج مجاناً.

وأشارت “زايد” إلى تعاون جميع الوزارات المعنية لنجاح تلك المبادرة، موضحةً أن المسح لفيروس سي بكواشف سريعة بأفضل تكنولوجيا حديثة وآمنة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن خط ساخن لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح أو أي معوقات تواجههم للتعامل معها فورًا وهو 15335.