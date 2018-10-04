تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون للاستعلام عن المخالفات المرورية

Advertisements

صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري عصام الصغير، أنه قد تم توقيع “بروتوكول تعاون” ما بين الهيئة وهيئة النيابة العامة من أجل استخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات لإنهاء خدمات المواطنين في مجال الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلمات بشأنها.

وجاءت تلك التصريحات بعد مشاركة عصام الصغير في مكالمة هاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” والذي يتم بثه عبر قناة دي إم سي الفضائية، وأضاف “إن جميع فروع هيئات البريد المستوى في جميع محافظات جمهورية مصر العربية سوف تتواجد بها تلك الخدمات”.

Advertisements

أشار عصام الصغير “إن بدء تشغيل المرحلة الأولى لتقديم تلك الخدمات الإلكترونية سوف يبدأ داخل محافظة القاهرة الكبرى، كما سيتم تعميم تلك الخدمات على سائر فروع الهيئة الموزع على المحافظات والتي يبلغ عددها حوالي أربعة آلاف فرع بريد”.

وأعلن “إن كثيراً من الخدمات التي يلجأ إليها المواطنين تخضع خلال الوقت الراهن لهيئة البريد المصري”، وأضاف “إن الفترة القادمة سوف تشهد إضافة العديد من الخدمات التي من شأنها أن تسهل الإجراءات على المواطنين”.

ويجدر هنا الإشارة إن النائب العام المستشار أحمد صادق ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور “عمرو طلعت” قد قاموا أمس بتوقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة والتي مثلها رئيس الاستئناف ومدير النيابات المستشار هشام حسين حمدي، وممثل الهيئة القومية للبريد المصري عصام الصغير.

يهدف بروتوكول التعاون بين النيابة العامة والهيئة القومية للبريد المصري على توفير خدمة الاستعلام عن سداد “مخالفات المرور”، وكذلك تسهيل الحصول على شهادة براءة الذمة إلى المواطنين داخل الدولة المصرية من خلال مراكز خدمات البريد على مستوى المحافظات.

وتأتي تلك الخطوات في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل تيسير حصول جموع المواطنين على الخدمات الحكومية عن طريق استخدام وتفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويهدف بروتوكول التعاون أيضا على استكمال الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل العمل على إحداث طفرة كبيرة في جميع الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين في ظل استراتيجية الدولة المصرية في التحول إلى المجتمع الرقمي، والتي تشمل أيضا العديد من مشروعات التعان بين مؤسسات الدولة من أجل العمل على إتاحة الخدمات الإلكترونية المتطورة لكي تحظى رضا الجماهير المصرية.

وتهدف الحكومة المصرية من خلال تلك الخدمات إلى العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعمل على توفير وقتهم، وهذا الأمر الذي يعد من أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تعمل على تعظيم استفادة المواطنين من الإمكانات والخبرات اللوجستية التي يقدمها البريد المصري في مجال تعزيز خدمات الحكومة المصرية.

أقرا المزيد سكك حديد مصر تستجيب لمطالب القومي لشؤون الإعاقة