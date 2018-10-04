الحكومة تعلن الأحد القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر

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أعلن رئيس الحكومة المصرية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن اعتبار يوم الأحد القادم الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018 إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وقد تضمن قرار إجازة يوم الأحد القادم كافة العاملين في القطاع العام المصري سواء العاملين في المصالح الحكومية، أو الوزارات، وكذلك الهيئات العامة والوحدات المحلية، وشركات قطاع الأعمال، والقطاع العام.

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وجاء في القرار “إن يوم الأحد القادم الموافق السابع من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018، يعد إجازة رسمية بديل عن يوم السبت الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018 فهو عيد القوات المسلحة”.

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