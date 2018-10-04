رئيس الوزراء يهنئ المصريين باحتفالات أكتوبر ويعلن الأحد المقبل عطلة رسمية

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حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الموافق 4 أكتوبر، على توجيه التهنئة لجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول احتفالات الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، لافتًا إلى أن شعب مصر أثبت على مر العصور قدرته على صناعة النصر والسلام، واثقًا من بقاء هذا الوطن آمنًا ببسالة جيشه وعزيمة شعبه.

ونصح “مدبولي” المصريين بضرورة أن نستلهم جميعا روح أكتوبر، المقترنة بالتحدى والعزيمة والإصرار على النصر فى كافة مجالات حياتنا، كي نتمكن من التغلب على التحديات الحياتية المختلفة، لتحقيق التقدم فى كافة القطاعات.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).

ومن ناحيته قرر البنك المركزي، منح البنوك عطلة رسمية يوم الأحد الموافق ٧ أكتوبر، بمناسبة نصر أكتوبر بدلا من يوم السبت ٦ أكتوبر ٢٠١٨.

وأوضح البنك المركزي في بيانه الصادر اليوم، أن العمل في البنوك سوف يستأنف العمل بها صباح يوم الإثنين الموافق ٨ أكتوبر ٢٠١٨.