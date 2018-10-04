معلومات مهمة عن شهادة «رد الجميل» لكبار السن.. عائدها 17% سنويا

Advertisements

طرح بنك ناصر الاجتماعي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة غادة والي ، شهادة «رد الجميل» لكبار السن ، والتي يكون عائدها 17% لمدة عام ، وتكون دورية الصرف ، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ، لتوفير الرعاية والخدمات لكبار السن.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، معلومات مهمة عن شهادة «رد الجميل» التي أصدرها بنك ناصر الاجتماعي ، وهي كما يلي:

Advertisements

1. طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة «رد الجميل» لكبار السن ، اعتبارا من شهر أكتوبر من العام الحالي 2018.

2. العائد السنوي لشهادت «رد الجميل» هو 17%.

3. تبدأ الشهادات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

4. شهادات «رد الجميل» متوفرة لكبار السن أكثر من 70 عاما فقط.

5. شهادات «رد الجميل» متوفرة في 93 فرعا لبنك ناصر الاجتماعي ، في محافظات الجمهورية كافة.