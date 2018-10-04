الجريدة الرسمية تنشر نص قرار الصحة بسريان أحكام تأمين المرض على صوت القاهرة

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نشرت اليوم الجريدة الرسمية المصرية في عددها الصادر تحت رقم مائتين وثلاثة وعشرين لعام 2018 عن القرار الوزاري الصادر من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد تحت رقم أربعمائة وتسعة وتسعين لعام 2018 بشأن سريان أحكام “تأمين المرض” التي نص عليها الباب رقم 5 من قانون رقم تسعة وسبعين لعام 1975 والقوانين المعدلة عنه، على العاملين في “شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات”.

نص القرار الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية اليوم

“قرارات وزارة الصحة والسكان قرار رقم 499 لسنة 2018 وزير الصحة والسكان بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها، وبناء على ما عرضته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، قرر”

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“مادة 1 تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليه بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، والقوانين المعدلة له على العاملين بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة، وذلك اعتباراً من 1/10/2018”.

“مادة 2: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من التاريخ المذكور تحريراً في 10/9/2018”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات تتبع “الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة”، وذلك اعتبارا من يوم الأول من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.