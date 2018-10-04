أرقام مهمة في حملة «100 مليون صحة».. 400 ألف مواطن زاروا نقاط المسح

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تردد 398 ألفا و550 مواطنا ، على نقاط المسح المختلفة في 9 محافظات ، منذ بداية حملة مكافحة فيروس سي وحتى اللحظة ، في ثالث أيام إطلاق المبادرة الرئاسية للمسح الصحي الشامل لفيروس سي ، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة ، وذلك ضمن حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت الإثنين الماضي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز الأرقام في ثالث أيام حملة «100 مليون صحة» ، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي كما يلي:

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1. شارك في الحملة أكثر من 4 آلاف فريق طبي ، في 1412 نقطة مسح ، والمترددون على نقاط المسح ي سن 18 عاما ، ودون حد أقصى للعمر.

2. «100 مليون صحة» تقدم العلاج للمصابين خلال أسبوع من الفحص ، وتقدم العلاج لمرضى التليف الكبدي خلال فترة تتراوح بين 15 حتى 21 يوما.

3. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيادة عدد أماكن الفحص ، خاصة في أماكن المشروعات القومية والمصانع الكبرى في المحافظات الـ9 للمرحلة الأولى.

4. بعض أماكن الفحص استمرت في العمل بعد مواعيد العمل الرسمية لها ، والمقررة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً ، حرصا على تقديم الخدمة للمواطنين.

5. محافظة البحيرة كانت أعلى محافظة شهدت إقبالا من سكانها على الحملة.

6. التردد على المبادرة زاد من 4 حتى 18%.

7. نسبة مشاركة الرجال 43% ، في مقابل 57% للنساء ، وأعلى مشاركة عمرية كانت من 26 لـ 45 عاما.

8. تكلفت الحملة 260 مليون دولار ، بتمويل من البنك الدولي ، بينها 130 مليون دولار للكشف والتحاليل والفحوصات ، و130 مليون دولار للعلاج.

9. خصصت وزارة الصحة والسكان ، الخط الساخن رقم 15335 ، والموقع الإلكتروني www.stophcv.eg ، لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح ، أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورا.