أرقام مهمة في حملة «100 مليون صحة».. 400 ألف مواطن زاروا نقاط المسح

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
أرقام مهمة في حملة «100 مليون صحة».. 400 ألف مواطن زاروا نقاط المسح
وزارة الصحة والسكان

تردد 398 ألفا و550 مواطنا ، على نقاط المسح المختلفة في 9 محافظات ، منذ بداية حملة مكافحة فيروس سي وحتى اللحظة ، في ثالث أيام إطلاق المبادرة الرئاسية للمسح الصحي الشامل لفيروس سي ، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة ، وذلك ضمن حملة «100 مليون صحة» التي انطلقت الإثنين الماضي.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، أبرز الأرقام في ثالث أيام حملة «100 مليون صحة» ، التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهي كما يلي:

1. شارك في الحملة أكثر من 4 آلاف فريق طبي ، في 1412 نقطة مسح ، والمترددون على نقاط المسح ي سن 18 عاما ، ودون حد أقصى للعمر.

2. «100 مليون صحة» تقدم العلاج للمصابين خلال أسبوع من الفحص ، وتقدم العلاج لمرضى التليف الكبدي خلال فترة تتراوح بين 15 حتى 21 يوما.

3. وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيادة عدد أماكن الفحص ، خاصة في أماكن المشروعات القومية والمصانع الكبرى في المحافظات الـ9 للمرحلة الأولى.

4. بعض أماكن الفحص استمرت في العمل بعد مواعيد العمل الرسمية لها ، والمقررة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً ، حرصا على تقديم الخدمة للمواطنين.

5. محافظة البحيرة كانت أعلى محافظة شهدت إقبالا من سكانها على الحملة.

6. التردد على المبادرة زاد من 4 حتى 18%.

7. نسبة مشاركة الرجال 43% ، في مقابل 57% للنساء ، وأعلى مشاركة عمرية كانت من 26 لـ 45 عاما.

8. تكلفت الحملة 260 مليون دولار ، بتمويل من البنك الدولي ، بينها 130 مليون دولار للكشف والتحاليل والفحوصات ، و130 مليون دولار للعلاج.

9. خصصت وزارة الصحة والسكان ، الخط الساخن رقم 15335 ، والموقع الإلكتروني www.stophcv.eg ، لتلقي أي استفسارات من المواطنين عن أماكن إجراء المسح ، أو أي معوقات قد تواجههم للتعامل معها فورا.