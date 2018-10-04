عبدالغفار: الأحد إجازة رسمية بالجامعات والمعاهد والسبت حسب رغبة رؤساء الجامعات

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أنه وفقا للقرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فإن تقرر أن يوم الأحد الموافق 7 أكتوبر، سيكون إجازة رسمية بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، لافتًا إلى أن يوم السبت الموافق 6 أكتوبر فهو يوم عمل عادي بالنسبة للجامعات والمعاهد التى تنتظم بها الدراسة يوم السبت أسبوعيا.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار ، في بيان الوزارة الصادر اليوم، أن الأمر متروك لرؤساء الجامعات لتحديد ما إذا كان يوم السبت القادم إجازة رسمية من عدمه حسب ما يرونه مناسبا.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 7 من أكتوبر عام 2018 ميلادية، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، بدلاً من يوم السبت الموافق 6 من أكتوبر عام 2018 ميلادية (عيد القوات المسلحة).