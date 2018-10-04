طقس مائل للحرارة واضطراب حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للحرارة ، غدا الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري والقاهرة ، يكون حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، على بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 24 درجة.

مطروح ، العظمى 29 درجة ، الصغرى 21 درجة.

سوهاج ، العظمى 37 درجة ، الصغرى 24 درجة.

قنا ، العظمى 39 درجة ، الصغرى 24 درجة.

أسوان ، العظمى 41 درجة ، الصغرى 26 درجة.