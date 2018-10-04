تعرف على التحويلات المرورية الجديدة بعد إغلاق نفق القومية 3 سنوات

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بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، التنسيق مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، بهدف إغلاق نفق القومية العربية في الاتجاهين لمسافة 160 مترا وعرض 25 مترا ، وذلك لمدة 3 سنوات ، بهدف تنفيذ محطة (إمبابة – الدائري) في الخط الثالث للمشروع القومي لمترو الأنفاق ، فضلا عن إجراء تحويلات مرورية في المنطقة تفاديا لظهور الكثافات المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة ، انتهت من وضع عدة تحويلات مرورية بهدف التسهيل على المواطنين الذين يستخدمون النفق للقادم من شارع القومية العربية في اتجاه الدائري بالقوس الغربي (منطقة الوراق)، الدخول يمينا لطريق أسفل الدائري ، ثم الصعود للدائري في اتجاه الوراق.

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وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، أن القادم من شارع القومية العربية في اتجاه الدائري المريوطية ، عليه الدخول يمينا أسفل منطقة الدائري حتى نفق المعهد الديني ، ومنه يسارا بعد النفق حتى مطلع الدائري في اتجاه المريوطية.

كما شملت التحويلات المرورية للقادم من منطقة الكوم الأحمر ، في اتجاه شارع القومية العربية ، الدخول يمينا قبل نفق القومية حتى نفق السادات ، أو الدخول في نفق المسابك ، ثم الاتجاه يسارا والعودة لشارع القومية مرة أخرى.

وأوضحت الإدارة العامة لمرور الجيزة ، أنها تنسق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية اللازمة ، قبل التحويلة بمسافات كافية ، وكذلك وضع العلامات المضيئة ليلا ، ونشر اللوحات الإرشادية والمرورية في نطاق التحويلة بالكامل ، إضافة إلى تكثيف الخدمات المرورية لمساعدة قائدى المركبات في الاتجاهات الجديدة.