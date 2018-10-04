اتحاد الصناعات يعلن عن مناقصة عالمية لاستيراد الأرز قريبا

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قال رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات المصرية ، رجب شحاتة ، إن العام الحالي 2018 سيشهد طرح أول مناقصة عالمية لاستيراد الأزر ، لتوريد الأرز عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2019 ، وذلك لطرحه على بطاقات التموينو، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوضح رجب شحاتة أن المناقصة لا تستهدف مناشئ معينة للأرز ، بل يتوقف قبولها على مطابقة الشروط المطلوبة والأسعار التي يطرحها الموردون ، موكدا أن الأسعار هي ما ستحدد ما إذا كان سيتم شراء كميات أخرى تكفي لشهر أبريل من عدمه ، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

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وأوضح رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات ، أن الأرز المحلي متوافر ويكفي حاجة السوق حتى أكتوبر 2019 ، لكن المناقصة تهدف لتأمين مخزون المحصول الاستراتيجي ، مشيرا إلى توريد نحو 50 ألف طن أرز محلي لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الحالي 2018 ، بسعر 7500 جنيها للطن.

شحاتة دعا المواطنين إلى تغيير ثقافتهم الغذائية والاستهلاكية بشكل عام ، كما طالبهم بضرورة مقاطعة السلعة التي ترتفع أسعارها واستبدالها بأخرى بديلة ، وتحدث كذلك عن مقترح قدمته غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات ط بتوريد مكرونة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لطرحها على بطاقات التموين بأسعار تقل عن السوق ، بهدف تشجيع المواطنين على تخفيف الضغط على استهلاك الأرز ، وتغيير النمط الغذائي حال ارتفاع الأسعار.

من جانبه ، قال رئيس شعبة المكرونة في غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات ، وجدي المشد ، في تصريحات صحفية عنه اليوم الخميس ، إن الغرفة تقدمت بعرض رسمي هذا الأسبوع ، إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لتوريد مكرونة بأسعار أقل 10% عن السوق وبأي كميات تطلبها الوزارة ، لتخفيف الضغط على طلب الأرز ، موضحا أن الشعبة لم تتلق أي ردود من وزارة التموين حتى الآن.

