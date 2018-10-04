السكك الحديد تقدم خدمة جديد لطلاب الأزهر.. تعرف عليها

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صرح رئيس هيئة سكك حديد مصر المهندس “أشرف رسلان” عن تشغيل خدمة جديدة لطلاب جامعة الأزهر في محافظة أسيوط، وأضاف أن تلك الخدمة سوف تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق السادس من شهر أكتوبر الجاري لعام 2018.

وأوضح إن الخدمة سوف تتم بتخصيص قطاري محطة جامعة الأزهر في محافظة أسيوط من أجل خدمة طلاب الجامعة وهم القطار رقم ثمانمائة واثنين وثلاثين من محافظة القاهرة في تمام الساعة 23: 15، وسوف يصل إلى “محطة الأزهر” في تمام الساعة 6:37 دقيقة.

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والقطار الثاني هو قطار رقم تسعمائة وخمسة وثلاثون يقوم من محطة أسيوط في تمام الساعة 14:00 دقيقة، ويصل إلى محطة جامعة الأزهر في تمام الساعة 14:07 دقيقة، وأكد رئيس هيئة سكك حديد مصر على انتظام حركة جميع قطارات الهيئة في كافة الخطوط.

وأشار أنه يتابع شخصياً على مدار الساعة انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط مع المركز الرئيسي لحركة مسير كافة القطارات، وأضاف رئيس الهيئة أن حركة القطارات اليومية تعمل بشكل طبيعي ومنتظم.

واكد أن السبب وراء انتظام حركة مسيرات القطارات يعود إلى عدد من الإجراءات التي اتبعتها الهيئة خلال الفترة السابقة في العمل على توفير قطع الغيار اللازمة من أجل صيانة القطارات، والعمل على تكثيف العمل في ورش الهيئة وزيادة ورديات العمل من أجل المحافظة على انتظام مواعيد القطارات.

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