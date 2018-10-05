كيف تعيد المحذوفين إلى البطاقات التموينية مرة أخرى؟

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
كيف تعيد المحذوفين إلى البطاقات التموينية مرة أخرى؟
إلى أين وصلت الأزمة بين البقالين ووزارة المالية بخصوص حافز البطاقات التموينية؟

أصدر الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أمس الخميس الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2018 ، الخاص بإعادة المحذوفين من البطاقات التموينية ، وذلك بعد استكمال البيانات.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، 4 خطوات يمكن للمحذوفين من البطاقات التموينية اتباعها ، لإعادتهم إلى البطاقات التموينية مرة أخرى ، وهي كما يلي:

1. الدخول على موقع «دعم مصر» وإضافة الأفراد المحذوفين ، وتسجيل بيانات المستفيدين على بطاقتة التموينية ، وخاصة الأرقام القومية.

2. ملء استمارة أداء خدمة ، يكون مدونا بها بيانات المستفيدين في البطاقة التموينية الخاصة به ، وتكون مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدين في البطاقة التموينية.

3. تتولى مكاتب التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، استلام الاستمارات من المواطنين وإرسالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

4. تشكيل لجنة من ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لاستلام الاستمارات وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي ، ليبدأ تسجيل البيانات وتعديل البطاقات التي يتم استكمال بيانات المستفيدين بها فورا.