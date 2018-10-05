كيف تعيد المحذوفين إلى البطاقات التموينية مرة أخرى؟

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أصدر الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أمس الخميس الموافق 4 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2018 ، الخاص بإعادة المحذوفين من البطاقات التموينية ، وذلك بعد استكمال البيانات.

موقع «مصر 365» يرصد في تقريره التالي ، 4 خطوات يمكن للمحذوفين من البطاقات التموينية اتباعها ، لإعادتهم إلى البطاقات التموينية مرة أخرى ، وهي كما يلي:

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1. الدخول على موقع «دعم مصر» وإضافة الأفراد المحذوفين ، وتسجيل بيانات المستفيدين على بطاقتة التموينية ، وخاصة الأرقام القومية.

2. ملء استمارة أداء خدمة ، يكون مدونا بها بيانات المستفيدين في البطاقة التموينية الخاصة به ، وتكون مؤيدة بصورة الأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المستفيدين في البطاقة التموينية.

3. تتولى مكاتب التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية ، استلام الاستمارات من المواطنين وإرسالها لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

4. تشكيل لجنة من ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، لاستلام الاستمارات وإرسالها إلى مركز معلومات الإنتاج الحربي ، ليبدأ تسجيل البيانات وتعديل البطاقات التي يتم استكمال بيانات المستفيدين بها فورا.