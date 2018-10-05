طقس خريفي حار وشبورة مائية صباحا.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للحرارة ، غدا السبت الموافق 6 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ذكرى انتصارات أكتوبر ، على السواحل الشمالية للبلاد ، وعلى الوجه البحري والقاهرة ، يكون حار على شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

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وأوضح خبراء الطقس ، أن حركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ولفت خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس ، إلى أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر حتى مترين ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين حتى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على البحرين الأحمر والمتوسط ، فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت ، الموافق 6 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، بحسب ما أوضحته نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 33 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 29 درجة.

قنا ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 38 درجة.

الأقصر ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 39 درجة.

أسوان ،الصغرى 27 درجة ، العظمى 40 درجة.