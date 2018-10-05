خطوات حجز تذاكر السكة الحديد إلكترونيا

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تستعد وزارة النقل برئاسة المهندس هشام عرفات ، غدا السبت الموافق 6 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، لإطلاق أول برنامج على الهاتف المحمول «الموبايل» ، للاستعلام عن وحجز تذاكر قطارات السكة الحديد على الخطوط كافة.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، خطوات حجز مقاعد في القطارات المختلفة ، أو الاستعلام عن مواعيد القطارات ، وهي كما يلي:

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1. تحميل البرنامج من على المتجر الإلكتروني Play store.

2. اسم البرنامج الذي أطلقته وزارة النقل ، هو «قطارات مصر حجز واستعلام».

3. ابدأ بتسجيل الدخول إلى البرنامج عن طريق إنشاء حساب جديد.

4- يساعدك البرنامج في الاستعلام عن مواعيد القطارات ، وأسعار التذاكر ، والمقاعد المتاحة في القطارات المكيفة.

5. يمكنك حجز المقعد المناسب لك ، عن طريق اختيار محطتي الانطلاق ، والوصول ، وتاريخ السفر ، والدرجة ، وأسماء الركاب.

6. يوجد شاشة خاصة لإرسال أي مقترحات ، وهذه المقترحات تدرسها وزارة النقل وهيئة السكة الحديد بعناية ودقة ، لتنفيذ ما هو متاح منها.