التموين تكثف جهودها لتوفير اللحوم المجمدة بعد اختفائها

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تكثف لجنة المشتريات المركزية في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، اجتماعاتها مع الموردين ، بهدف توفير السلع الغذائية ، وتوفير منتجات اللحوم المجمدة ، وذلك بعد نفاد كميات اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ، بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على شرائها ، وذلك بحسب ما أكد اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، مصدر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وفي تصريحات صحفية عنه اليوم الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أضاف المصدر ، أن سعر كيلو اللحوم المجمدة في المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية 45 جنيهًا ، رغم أن سعرها في الأسواق الأخرى ، يتراوح بين 60 حتى 70 جنيها ، لافتا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تتحمل فارق التكلفة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.

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وأوضح المصدر ، أن وزير التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور علي المصيلحي ، وجّه الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، بتوفير المنتجات المختلفة في منافذ الشركات التابعة لها ، وحاليًا يتم طرح الدواجن المجمدة بـ40 جنيهًا ، واللحوم الطازجة السودانية بـ90 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ، ضمن مقررات شهر أكتوبر الحالي ، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.