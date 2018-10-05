خلال أيام.. بدء التشغيل التجريبي لمشروع مترو مصر الجديدة

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يبدأ التشغيل التجريبي للجزء النفقي من المرحلة الرابعة في الخط الثالث لمترو الأنفاق ، خلال أيام ، وهو ممتد بطول 4 كيلو مترات ، من محطة هارون حتى نادي الشمس في مصر الجديدة.

وفي تصريحات صحفية عنها اليوم الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة النقل والمواصلات ، برئاسة المهندس هشام عرفات ، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الجديدة ، سوف يستمر حتى افتتاح المشروع كاملا أمام المواطنين ، في نهاية العام الحالي.

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وأكدت المصادر ، أن أعمال التنفيذ النهائية في المشروع والتشطيبات تتم حاليا ، حيث يشمل الافتتاح 4 محطات ، من هارون حتى نادي الشمس ، لافتين إلى أن محطة هليوبوليس مع الافتتاح ، سوف تكون لمرور القطارات بها ، حتى انتهاء تنفيذها بالكامل ، وفتحها لحركة الركاب في مايو المقبل.

وتابعت المصادر ، أن هناك 9 شركات عالمية ومحلية ، تشارك في أعمال تنفيذ المشروع ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 1.842 مليار جنيه مصري ، و257 مليون يورو ، وزادت المصادر ، أن هذه التكلفة ممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة ، وأنها لا تشمل قيمة القطارات التي سوف تعمل في المشروع ، بعد انتهاء تنفيذه وافتتاحه للجمهور.