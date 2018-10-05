شوقي: مليار جنيه تكلفة تأليف مناهج الصف الأول الإبتدائي.. وسعدت بفرحة الأطفال بالكتب

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تحدث الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أمس الخميس، الموافق 4 أكتوبر، فى أول ظهور تليفزيونى، عن تطبيق نظام التعليم الجديد الذي بدأت الوزارة في تطبيقه مع بدء العام الدراسي 2018-2019، حيث ذكر أن بناء معظم مناهج النظام الجديد، قد تم داخل الوزارة، ولكن بالتعاون مع شركاء آخرين، لافتًا إلى أن تكلفة التأليف يتم دفعها مرة واحدة فقط، ولكنها تصبح بعد ذلك حقوق الملكية للوزارة.

وزاد “شوقى” ، خلال حواره ببرنامج يحدث فى مصر، المذاع عبر فضائية mbc مصر، مع الإعلامى شريف عامر، أن الوزارة دفعت مليار جنيه لتأليف الكتب وطباعة دليل معلم لكل المعلمين، وهو عكس السابق، إذ كان يتم وضع نسخة واحدة فى المدرسة، بالإضافة إلى رفع الجودة، وزيادة عدد المطبوع ، وبالتالى زيادة فى التكلفة، موكداً أن تلك التكلفة كانت للصف الأول الابتدائى فقط.

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وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن الـ مليار جنيه التي دفعتها الوزارة في مقابل تأليف المناهج تدفع لمرة واحدة فقط.

وأعرب وزير التربية والتعليم، إنه قام بزيارة فصول المدارس، عن سعادته التي رصدها عند زيارته لبعض المدارس برفقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي كانت دون ترتيب مسبق، لافتًا إلى وجود الفرحة والحماس فى عيون التلاميذ والمعلمين بالكتب والمناهج الجديد.

وأضاف “شوقي “لدينا ٢٧ وكيلا لوزارة التربية والتعليم، حريصة على تطبيق المنظومة الجديدة، ومتابعة كل التفاصيل، و يقومون برصد المشكلات وحلها، مؤكدًا أن الوضع فى أسابيعه الأولى معقول جداً”.

كما أكد أن الوزارة اهتمت بتدريب المعلمين على النظام الجديد، حيث تم تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديدة، كخطوة أولى لبداية طريق طويل من التدريب، مشيرًا إلى وجود مشكلات، تعمل الوزارة حاليا على حلها و تطوير الوضع الحال وتحسينه.