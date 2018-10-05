عاهل البحرين يهنئ السيسي بذكرى أكتوبر: موفور الصحة والسعادة لكم

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هنأ الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البحرين ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأعرب عاهل البحرين ، في البرقية التي أرسلها اليوم إلى السيسي ، عن أطيب تهانيه وأمنياته للرئيس ، بموفور الصحة والسعادة ، كما تمنى لشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار ، وأشاد كذلك بعمق العلاقات الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في مصر والبحرين ، متمنيا لهذه العلاقات المزيد من النماء والتطور.

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وفي سياق متصل ، هنأ الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني ، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك في برقية أرسلها له اليوم الجمعة.

وأعرب الأمير سلمان ، عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته ، بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي ، ولحكومة وشعب مصر المزيد من التقدم والازدهار ، حيث أكد متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين في مختلف الأصعدة.

كما أرسل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني ، برقيتي تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والمهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات ، بالمناسبة ذاتها ، حيث أعرب فيهما عن تهانيه وتمنياته بدوام الصحة والسعادة لهما ، وللشعب المصري الشقيق مزيد من التقدم والتطور ، كما أشاد بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مصر والبحرين ، وما تشهده من تطور ونماء في المجالات كافة.