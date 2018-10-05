سلطان عمان يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: وافر الصحة والسعادة لكم

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هنأ السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك في برقية أرسلها لتهنئته اليوم.

وكالة الأنباء العمانية ، أوردت في نبأ عنها اليوم الجمعة ، الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، أن السلطان قابوس أعرب في البرقية التي أرسلها للرئيس عبد الفتاح السيسي ، عن أصدق تهانيه وأطيب أمنياته للرئيس السيسي ، بوافر الصحة والسعادة ، كما تمنى للشعب المصري الشقيق ، المزيد من الرخاء والازدهار .

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