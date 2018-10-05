الأزهر يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: نذكر بكل الفخر شهداء الملحمة العظيمة

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هنأ الأزهر الشريف وإمامه ، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والفريق أول محمد زكي ، وزير الدفاع ، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة ، وجموع الشعب المصري العظيم ، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وفي بيان صحفي صادر عنه ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، ذكر الأزهر الشريف: «ضرب جيشنا الباسل في حرب السادس من أكتوبر ، أروع الأمثلة في البطولة والتضحية ، بهدف تحرير الأرض واستعادة الكرامة».

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وأضاف الأزهر الشريف في بيانه: «يستذكر الأزهر الشريف في هذه المناسبة الغالية ، بكل الفخر والاعتزاز ، شهداء حرب أكتوبر الأبرار ، وجرحاها الأوفياء ، وأبطالها البواسل ، الذين صنعوا ملحمة العبور العظيمة ، وسطروا بدمائهم صفحة ناصعة في سجل أمجاد الأمة وبطولاتها ، ما يؤكد دومًا أن الجيش المصري هو درع الوطن وسيفه ، يذود عن ترابه وقت الحرب ، ويسهم في نهضته ورخائه وقت السلم».

الأزهر الشريف بالنجاحات الكبيرة التي حققها ويحققها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، ضد فلول الإرهاب في سيناء ، وأضاف الأزهر: «تحمل ذكرى أكتوبر معها هذا العام ، بشائر النصر على العصابات الإرهابية ، وهو ما لمسته قوافل الأزهر الطبية والدعوية ، التي جابت ربوع سيناء في الأشهر الأخيرة شمالًا وجنوبًا ، داعيا المولى عز وجل ، أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظها وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء».