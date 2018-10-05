العاهل السعودي يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر: أمنياتي لكم بالمزيد من التقدم

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هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم الجمعة الموافق 5 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ، وذلك في برقية أرسلها اليوم الجمعة.

وكالة الأنباء السعودية «واس» ، ذكرت أن الملك سلمان ، أعرب في برقيته للرئيس عبد الفتاح السيسي ، باسمه وباسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات ، بالصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولحكومة وشعب مصر الشقيق ، بالمزيد من التقدم والازدهار.

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الأمير محمد بن سلمان ، ولي عهد المملكة ونائب رئيس مجلس الوزراء السعودي ووزير الدفاع السعودي ، أرسل كذلك برقية تهنئة مماثلة ، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك بمناسبة ذكرى يوم العبور ، حيث أعرب في برقيته ، عن أطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولحكومة وشعب مصر ، المزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.