مصر للطيران: قبول دفعة جديدة من الطيارين والمضيفين

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أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الجمعة، الموافق 5 أكتوبر، عن قبولها دفعة جديدة من الطيارين المصريين تحت التمرين وعددهم 260 طيارا، لضمهم إلى شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس، جسب ما ورد بالإعلان.

وذكر الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن إعلان الشركة عن قبول دفعة جديدة من الطيارين تحت التمرين ، يأتي في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني وتماشيا مع سياسة الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب للشباب المصريين سواء داخل قطاع الطيران المدني المصري أو تأهيلهم لسوق العمل بالخارج، ومن منطلق الدور الوطني لمصر للطيران الناقل الجوي لمصر.

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وزاد رئيس مصر للطيران، أن الشركة أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الشباب الذكور والإناث بالغ عددهم 300 فرد للعمل بقطاع الضيافة الجوية بالشركة لمواكبة خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية التي تتم حاليا وتستهدف زيادة حجم الأسطول وتوسعة شبكة الخطوط..