السيسي يوجه كلمة للمصريين غدا بمناسبة الذكرى الـ45 لنصر أكتوبر المجيد

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يوجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، غدا السبت الموافق 6 أكتوبر من العام الحالي 2018 ، كلمة إلى الشعب المصري ، بمناسبة مرور 45 عاما على حرب أكتوبر المجيدة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أجرى زيارة أمس الخميس ، إلى قبر الجندي المجهول في مدينة نصر ، ووضع إكليلا من الزهور عليه ، كما قرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر الأبرار ، الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن وترابه.

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كما وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ، كما قرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ، بعدها غادر الرئيس السيسي إلى مسجد جمال عبد الناصر في كوبرى القبة ، ووضع إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، كما قرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.